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6 мая, 16:19

Красный крест начал просушку более 40 домов в Оренбургской области после паводка

РКК начал просушку свыше 40 домов в Оренбургской области. Обложка © Telegram / Красный крест

РКК начал просушку свыше 40 домов в Оренбургской области. Обложка © Telegram / Красный крест

Российский Красный Крест (РКК) приступил к просушке 40 домов в Оренбуржье, которые пострадали во время паводков. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Там отметили, что в число восстанавливаемых зданий входят две больницы.

РКК начал просушку свыше 40 домов в Оренбургской области. Видео © Telegram / Красный крест

"Наша команда по реагированию на ЧС в настоящее время просушивает 42 здания, включая две городских больницы, одна из них обслуживает не только жителей Орска, но и других населённых пунктов", — рассказал председатель РКК Павел Савчук.

РКК начал просушку свыше 40 домов в Оренбургской области. Видео © Telegram / Красный крест

Как отметил директор департамента Красного креста по реагированию на ЧС Алексей Пикуль, уже полностью просушены три дома. Он рассказал, что для проведения мероприятий в регион доставили 100 тепловых пушек и 50 генераторов. Кроме того, по его словам, организация тесно сотрудничает с администрацией, чтобы охватить максимальное количество пострадавших.

"Пострадавшим также выдаётся гуманитарная помощь — уже выдано 5 тысяч ваучеров на покупку одежды и 2000 гуманитарных наборов, 155 тонн питьевой воды и 14,2 тонны детского питания, а также 1100 постельных принадлежностей. Более 140 человек посетили индивидуальные сессии с психологами, а 7 приняли участие в групповой терапии", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в организации отметили, что отделение РКК в Оренбуржье продолжает сбор средств. Уже собрано 62 миллиона рублей для помощи семьям, пострадавшим от разбушевавшейся стихии. Сначала они пойдут самым уязвимым категориям граждан.

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Ранее Life.ru писал, что в Орске восстановили несколько скважин для подачи воды и подключили к газу шесть тысяч домов. Кроме того, были начаты работы по уборке и обеззараживанию территорий. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в регионе уже пройден.

Александра Мышляева
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