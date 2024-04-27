Белоснежного "Пегаса" по воздуху спасли из затопленного дома в Оренбурге

В Оренбурге неравнодушные люди спасли белоснежного коня, который застрял в подтопленном доме и боялся выходить. Видео спасательной операции появилось в Сети.

Жители Оренбурга спасли белоснежного коня, который застрял в подтопленном доме. Видео © Telegram / Оренбург онлайн | Новости

Инцидент произошёл в СНТ "Осинки" в Ленинском районе Оренбурга. Там паводок затопил стойло коня, и местные жители забрали животное в дом на первый этаж. Они сделали импровизированную кормушку на подоконнике, однако воды становилось всё больше. Тогда лошадь с помощью еды заманили на балкон второго этажа — именно там скакун и простоял десять дней.

Когда пришло время покидать убежище, конь испугался. В результате жители эвакуировали его с помощью автокрана — сейчас с животным всё хорошо. Белоснежная лошадь стала настоящей знаменитостью, местные даже прозвали её в шутку "Пегасом".

А ранее Life.ru рассказывал, что волонтёры Гумкорпуса спасли косулю из зоны подтопления в Курганской области. Добровольцам пришлось аккуратно подбираться к животному, оно отделалось лёгким испугом. Волонтёры отпустили косулю на волю после осмотра.