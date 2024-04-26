Вильфанд: Большую часть России ещё ожидает половодье
Большая часть России до сих пор покрыта снегом, так что пик половодья в регионах ещё впереди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом... Ещё вот великие сибирские реки начнут вскрываться — Обь, Лена, Енисей. Северо-запад Европейской России: Северная Двина и многие другие реки великие, Архангельск и так далее", — сказал он.
В беседе с RT он добавил, что на Оби опасная отметка уже превышена в ряде районов, в частности, в районе Колпашево Томской области. А, например, в Кургане подобная ситуация сохранится до 2 мая. В то же время у Оренбурга уровень воды понизился.
"Везде постепенное понижение — и на Тоболе, и на Урале... Но в целом график половодья будет длиться до второй половины июня", — отметил Вильфанд.
Напомним, в ряде регионов России бушуют сезонные паводки. Например, в Курганской области из-за разгула стихии эвакуировали более 15 тысяч человек. В административном центре региона вода пошла на спад, однако, как предупреждают власти, это не повод расслабляться. Уровень воды в Тоболе упал почти до девяти метров.
Life.ru / Андрей Тишин