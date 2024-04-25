Глава Минстроя Файзуллин осмотрел пострадавшие от паводка дома курганцев

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин осмотрел пострадавшие от паводка дома в Курганской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 25 апреля.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин осматривают жилые дома и улицы в регионе после паводка. Видео © Telegram / Минстрой России

"Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрел жилые дома и улицы, а также зоны подтопления в селе Кетово. Всего в Кетовском муниципальном округе подтоплено 939 домов. В Кургане министр посетил пострадавшие от паводка жилые микрорайоны и инфраструктурные объекты", — отметили в министерстве.

Курганская область после паводка. Фото © Telegram / Минстрой России

Курганская область после паводка. Фото © Telegram / Минстрой России

В самом же Кургане подтоплено порядка 1045 домов. Как подчеркнули в Минстрое, во всех пострадавших от паводка муниципалитетах работают комиссии, которые оценивают ущерб. На данный момент обследовано уже 33 дома. Наблюдать за паводковой ситуацией помогает аэросъёмка с квадрокоптера. В Курганской области работает оперштаб регионального кабмина.

"Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача — оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом", — подчеркнул Файзуллин.