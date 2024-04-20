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20 апреля, 06:36

Добровольцы Гумкорпуса спасли косулю из зоны подтопления в Курганской области

Добровольцы Гумкорпуса спасли косулю из зоны подтопления в Курганской области. Местные жители сообщили волонтёрам о том, что животное попало в водную западню, и те, конечно, пришли на помощь.

  • Фото © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус
    Фото © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус
  • Фото © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус
    Фото © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус
  • Фото © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус
    Фото © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус

Фото © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус

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"К напуганному животному пришлось очень аккуратно подбираться. После того как животное доставили на сушу, её тщательно осмотрели — отделалась лёгким испугом. Только когда она немного окрепла, отпустили в лес", — сообщается в телеграм-канале Гуманитарного добровольческого корпуса.

Под Курганом спасли брошенную во время паводка слепую собаку со сломанными лапами
Под Курганом спасли брошенную во время паводка слепую собаку со сломанными лапами

Ранее сообщалось, что пик половодья в окрестностях Кургана ожидается через два-три дня. Уровень воды в реке Тоболе у Кургана поднялся до 1006 сантиметров, и это при том, что критическая отметка достигает 850 сантиметров. В пресс-службе губернатора региона добавили, что уже более 15 тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков.

Обложка ©

Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус

Марина Калегина
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