Добровольцы Гумкорпуса спасли косулю из зоны подтопления в Курганской области
Добровольцы Гумкорпуса спасли косулю из зоны подтопления в Курганской области. Местные жители сообщили волонтёрам о том, что животное попало в водную западню, и те, конечно, пришли на помощь.
"К напуганному животному пришлось очень аккуратно подбираться. После того как животное доставили на сушу, её тщательно осмотрели — отделалась лёгким испугом. Только когда она немного окрепла, отпустили в лес", — сообщается в телеграм-канале Гуманитарного добровольческого корпуса.
Ранее сообщалось, что пик половодья в окрестностях Кургана ожидается через два-три дня. Уровень воды в реке Тоболе у Кургана поднялся до 1006 сантиметров, и это при том, что критическая отметка достигает 850 сантиметров. В пресс-службе губернатора региона добавили, что уже более 15 тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков.