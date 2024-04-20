Добровольцы Гумкорпуса спасли косулю из зоны подтопления в Курганской области. Местные жители сообщили волонтёрам о том, что животное попало в водную западню, и те, конечно, пришли на помощь.

"К напуганному животному пришлось очень аккуратно подбираться. После того как животное доставили на сушу, её тщательно осмотрели — отделалась лёгким испугом. Только когда она немного окрепла, отпустили в лес", — сообщается в телеграм-канале Гуманитарного добровольческого корпуса.