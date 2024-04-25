Число подтопленных в России домов упало ниже 14 тысяч

Число жилых домов, подтопленных в результате паводков в ряде регионов России, упало ниже 14 тысяч. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.

"По последним данным, число подтопленных домов сократилось до 13,8 тысячи", — сказал собеседник ТАСС.