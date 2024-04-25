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25 апреля, 07:02

Число подтопленных в России домов упало ниже 14 тысяч

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Число жилых домов, подтопленных в результате паводков в ряде регионов России, упало ниже 14 тысяч. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.

"По последним данным, число подтопленных домов сократилось до 13,8 тысячи", — сказал собеседник ТАСС.

За сутки это число упало почти на одну тысячу. Остаются подтопленными 30,65 тысячи приусадебных участков, 31 мост и 28 дорог.

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Напомним, в ряде регионов России бушуют паводки. Например, власти Тюменской области ожидают второй волны половодья, в некоторых районах уровень воды в реках продолжает повышаться. Население эвакуируется. А утром 25 апреля стало известно, что спасатели предотвратили прорыв дамбы недалеко от регионального центра.

Матвей Константинов
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