Число подтопленных в России домов упало ниже 14 тысяч
Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Число жилых домов, подтопленных в результате паводков в ряде регионов России, упало ниже 14 тысяч. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.
"По последним данным, число подтопленных домов сократилось до 13,8 тысячи", — сказал собеседник ТАСС.
За сутки это число упало почти на одну тысячу. Остаются подтопленными 30,65 тысячи приусадебных участков, 31 мост и 28 дорог.
Напомним, в ряде регионов России бушуют паводки. Например, власти Тюменской области ожидают второй волны половодья, в некоторых районах уровень воды в реках продолжает повышаться. Население эвакуируется. А утром 25 апреля стало известно, что спасатели предотвратили прорыв дамбы недалеко от регионального центра.