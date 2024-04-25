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25 апреля, 02:02

Сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы на федеральной трассе под Тюменью

Дамба под федеральной автодорогой Тюмень – Омск дала течь на фоне рекордного паводка в регионе. Нарушение целостности земляной насыпи было обнаружено в ходе патрулирования и оперативно устранено, сообщили в МЧС России.

"На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается", — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент федеральная трасса открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение автомобилей, гласит сообщение министерства.

Сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы на федеральной трассе под Тюменью. Видео © Telegram / МЧС России

Глава МЧС заявил об активной фазе половодья в Курганской и Тюменской областях
Глава МЧС заявил об активной фазе половодья в Курганской и Тюменской областях

А тем временем тюменцев предупредили о риске второй волны паводка. В некоторых районах области уровень рек продолжает стремиться вверх, вынуждая местных жителей эвакуироваться.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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