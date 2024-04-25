Сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы на федеральной трассе под Тюменью

Дамба под федеральной автодорогой Тюмень – Омск дала течь на фоне рекордного паводка в регионе. Нарушение целостности земляной насыпи было обнаружено в ходе патрулирования и оперативно устранено, сообщили в МЧС России.

"На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается", — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент федеральная трасса открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение автомобилей, гласит сообщение министерства.