Эвакуация объявлена в трёх посёлках Тюменской области из-за паводков

В Тюменской области жителей сразу трёх посёлков призвали к экстренной эвакуации, так как возникла угроза затопления. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

Ранее сообщалось, что вода в реке Тоболе в районе тюменского села Коркино в Упоровском районе за сутки выросла почти на метр. В регионе принимают меры к сдерживанию паводков. Глава МЧС России Александр Куренков предупредил, что в Курганской и Тюменской областях половодье находится в активной фазе, в Оренбургской области ситуация стабилизировалась.