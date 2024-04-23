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Регион

Эвакуация объявлена в трёх посёлках Тюменской области из-за паводков

23 апреля, 11:53
Село Упорово под Тюменью. Обложка © Telegram / Александр Моор

Село Упорово под Тюменью. Обложка © Telegram / Александр Моор

В Тюменской области жителей сразу трёх посёлков призвали к экстренной эвакуации, так как возникла угроза затопления. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

"В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях", — уточняется в тексте.

Двоих мужчин и дюжину куриц спасли из затопленного посёлка в Тюменской области
Двоих мужчин и дюжину куриц спасли из затопленного посёлка в Тюменской области

Ранее сообщалось, что вода в реке Тоболе в районе тюменского села Коркино в Упоровском районе за сутки выросла почти на метр. В регионе принимают меры к сдерживанию паводков. Глава МЧС России Александр Куренков предупредил, что в Курганской и Тюменской областях половодье находится в активной фазе, в Оренбургской области ситуация стабилизировалась.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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