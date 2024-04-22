В Курганской и Тюменской областях половодье находится в активной фазе, в Оренбургской области ситуация стабилизировалась. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Оренбурге.

Глава МЧС заявил об активной фазе половодья в Курганской и Тюменской областях. Видео © МЧС России

"На территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья, обстановка меняется постоянно. Сейчас необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населённых пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения", — подчеркнул Куренков.

Он заметил, что уровень воды в подтопленных населённых пунктах в Оренбургской области продолжает устойчиво снижаться. Глава МЧС распорядился направить все силы на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики. Куренков поручил нарастить темп работы по ликвидации последствий паводка, принять дополнительные меры по контролю за санитарной обстановкой и доставке питьевой воды, заняться дноуглубительными работами и расчисткой русел рек.

По его словам, рабочие группы оценочной комиссии Минстроя должны выработать определённый график по восстановлению жилья. Он обратил особое внимание на важность работы на местах, напомнив, что ситуация находится на особом, пристальном контроле президента РФ Владимира Путина.