В двух населённых пунктах Тюменской области объявлена эвакуация
Власти: В сёлах Викуловского района Тюменской области эвакуируют жителей
Жителей двух сёл Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Начало эвакуации — в 09:00 по местному времени, сообщает информационный центр правительства региона.
"С 22 апреля с 09:00 (07:00 мск) начинается упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота). Эвакуации подлежат: село Викулово (часть населённого пункта), село Чебаклей (весь населенный пункт)", — указано в сообщении.
Для местных жителей уже подготовлен пункт временного размещения. Будет такой и для животных — в селе Викулово, но владельцы их должны эвакуировать самостоятельно. В Тюменской области сейчас заблаговременно введён режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что уровень воды в реках Ишиме и Тоболе сильно поднимется.
Напомним, в Тюменской области уже несколько недель борются с сильным паводком. В ряде районов объявили эвакуацию, жителей пяти населённых пунктов призвали переехать в пункты временного размещения. Предварительно, пик паводка наступит в начале третьей декады апреля. А уровень воды в реке Ишиме продолжает увеличиваться.