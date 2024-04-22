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22 апреля, 04:11

В двух населённых пунктах Тюменской области объявлена эвакуация

Власти: В сёлах Викуловского района Тюменской области эвакуируют жителей

Жителей двух сёл Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Начало эвакуации — в 09:00 по местному времени, сообщает информационный центр правительства региона.

"С 22 апреля с 09:00 (07:00 мск) начинается упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота). Эвакуации подлежат: село Викулово (часть населённого пункта), село Чебаклей (весь населенный пункт)", — указано в сообщении.

Для местных жителей уже подготовлен пункт временного размещения. Будет такой и для животных — в селе Викулово, но владельцы их должны эвакуировать самостоятельно. В Тюменской области сейчас заблаговременно введён режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что уровень воды в реках Ишиме и Тоболе сильно поднимется.

В тюменском Ишиме место протечки дамбы укрепили мешками с песком
В тюменском Ишиме место протечки дамбы укрепили мешками с песком

Напомним, в Тюменской области уже несколько недель борются с сильным паводком. В ряде районов объявили эвакуацию, жителей пяти населённых пунктов призвали переехать в пункты временного размещения. Предварительно, пик паводка наступит в начале третьей декады апреля. А уровень воды в реке Ишиме продолжает увеличиваться.

Обложка ©

t.me / Информационный центр Правительства Тюменской области

Анатолий Симоненко
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