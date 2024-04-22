В двух населённых пунктах Тюменской области объявлена эвакуация

"С 22 апреля с 09:00 (07:00 мск) начинается упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота). Эвакуации подлежат: село Викулово (часть населённого пункта), село Чебаклей (весь населенный пункт)", — указано в сообщении.

Для местных жителей уже подготовлен пункт временного размещения. Будет такой и для животных — в селе Викулово, но владельцы их должны эвакуировать самостоятельно. В Тюменской области сейчас заблаговременно введён режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что уровень воды в реках Ишиме и Тоболе сильно поднимется.