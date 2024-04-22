В тюменском Ишиме место протечки дамбы укрепили мешками с песком

В Ишиме Тюменской области обнаружена протечка на дамбе. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, её оперативно ликвидировали.

"Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком", — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что люди готовы противостоять стихии.