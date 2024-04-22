В тюменском Ишиме место протечки дамбы укрепили мешками с песком
Тюменский губернатор Моор: В Ишиме оперативно укрепили место протечки на дамбе
В Ишиме Тюменской области обнаружена протечка на дамбе. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, её оперативно ликвидировали.
Мониторинг паводковой ситуации в Ишиме, губернатор региона Александр Моор держит ситуацию на контроле. Видео © Telegram / Александр Моор
"Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком", — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что люди готовы противостоять стихии.
В Тюменской области на протяжении нескольких недель борются с сильным паводком. В некоторых районах объявили эвакуацию, жителей пяти населённых пунктов попросили отправиться в пункты временного размещения. Предварительно, пик паводка наступит в начале третьей декады апреля. Тем временем уровень воды в реке Ишиме регулярно растёт.
Telegram / Александр Моор