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22 апреля, 00:07

В тюменском Ишиме место протечки дамбы укрепили мешками с песком

Тюменский губернатор Моор: В Ишиме оперативно укрепили место протечки на дамбе

В Ишиме Тюменской области обнаружена протечка на дамбе. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, её оперативно ликвидировали.

Мониторинг паводковой ситуации в Ишиме, губернатор региона Александр Моор держит ситуацию на контроле. Видео © Telegram / Александр Моор

"Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком", — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что люди готовы противостоять стихии.

Глава МЧС не исключил наихудшее развитие паводковой ситуации в Тюменской области
Глава МЧС не исключил наихудшее развитие паводковой ситуации в Тюменской области

В Тюменской области на протяжении нескольких недель борются с сильным паводком. В некоторых районах объявили эвакуацию, жителей пяти населённых пунктов попросили отправиться в пункты временного размещения. Предварительно, пик паводка наступит в начале третьей декады апреля. Тем временем уровень воды в реке Ишиме регулярно растёт.

Обложка ©

Telegram / Александр Моор

Оксана Попова
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