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20 апреля, 14:45

Уровень реки Ишима в Тюменской области вплотную подобрался к 10 метрам, побив рекорд 2017 года

Уровень реки Ишима в Тюменской области достиг рекордных 997 сантиметров

Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. На видео — деревня Кошкарагай, перед которой, судя по записи, раскинулось настоящее море.

Подтопленные районы Тюменской области с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / Александр Моор

"На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров (семь лет назад было 982 сантиметра). Вниз по течению идёт гигантский объём воды", — написал он в телеграм-канале.

На данный момент "голова" паводка подходит к населённому пункту. Перед деревней пойма залита водой, а ниже Ишим пока находится в русле.

Сооружение дамбы для борьбы с паводком в Ишиме. Фото © Telegram / Александр Моор

Сооружение дамбы для борьбы с паводком в Ишиме. Фото © Telegram / Александр Моор

МЧС увеличивает группировку в наиболее пострадавших от паводка районах
МЧС увеличивает группировку в наиболее пострадавших от паводка районах

Напомним, в Тюменской области борются с сильным паводком. В некоторых районах объявили эвакуацию, жителей пяти населённых пунктов попросили отправиться в пункты временного размещения. Ожидается, что пик паводка наступит в начале третьей декады апреля, причём, подчёркивал глава МЧС России Александр Куренков, в регионе не исключается наихудший вариант развития событий.

Обложка ©

Telegram / Александр Моор

Матвей Константинов
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