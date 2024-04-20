Уровень реки Ишима в Тюменской области вплотную подобрался к 10 метрам, побив рекорд 2017 года

Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. На видео — деревня Кошкарагай, перед которой, судя по записи, раскинулось настоящее море.

Подтопленные районы Тюменской области с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / Александр Моор

"На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров (семь лет назад было 982 сантиметра). Вниз по течению идёт гигантский объём воды", — написал он в телеграм-канале.

На данный момент "голова" паводка подходит к населённому пункту. Перед деревней пойма залита водой, а ниже Ишим пока находится в русле.