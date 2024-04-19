В пяти населённых пунктах Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка

Отметим, что за последние сутки вода в реке Ишим поднялась на 228 сантиметров, достигнув к утру уровня 690 сантиметров, к 12:00 по местному времени вода поднялась ещё на 60 сантиметров — до 750 сантиметров. Критическое значение — 850 сантиметров. Из-за "большой воды" оказались отрезаны шесть населённых пунктов в четырёх районах Тюменской области. Речь идёт о деревнях Рагозина и Орловка, Тюлешов Бор, Малые Ярки, а также о сёлах Назарово и Жигули. В настоящее время там сейчас работают лодочные переправы. Спасатели перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты.