В пяти населённых пунктах Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка
Жителей пяти населённых пунктов Ишимского района Тюменской области призвали срочно эвакуироваться в связи с угрозой затопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Аэросъёмка из Ишима и села Казанское Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор (губернатор Тюменской области)
"Жители Синицина, Симанова, Детского Дома, Дома Отдыха, Детского Санатория. Опасность затопления. Срочная эвакуация, в пункты временного размещения возьмите документы, бельё и лекарства", — говорится в сообщении.
Отметим, что за последние сутки вода в реке Ишим поднялась на 228 сантиметров, достигнув к утру уровня 690 сантиметров, к 12:00 по местному времени вода поднялась ещё на 60 сантиметров — до 750 сантиметров. Критическое значение — 850 сантиметров. Из-за "большой воды" оказались отрезаны шесть населённых пунктов в четырёх районах Тюменской области. Речь идёт о деревнях Рагозина и Орловка, Тюлешов Бор, Малые Ярки, а также о сёлах Назарово и Жигули. В настоящее время там сейчас работают лодочные переправы. Спасатели перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты.
Ранее сообщалось, что пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады апреля. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что в регионе не исключён наихудший сценарий развития весеннего половодья. Тем временем дорога из Тюменской области в Казахстан уже ушла под воду.
Telegram / Тюмень ЧП Новости ЧС ДТП