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19 апреля, 09:32

В пяти населённых пунктах Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка

Жителей пяти населённых пунктов Ишимского района Тюменской области призвали срочно эвакуироваться в связи с угрозой затопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Аэросъёмка из Ишима и села Казанское Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор (губернатор Тюменской области)

"Жители Синицина, Симанова, Детского Дома, Дома Отдыха, Детского Санатория. Опасность затопления. Срочная эвакуация, в пункты временного размещения возьмите документы, бельё и лекарства", — говорится в сообщении.

Отметим, что за последние сутки вода в реке Ишим поднялась на 228 сантиметров, достигнув к утру уровня 690 сантиметров, к 12:00 по местному времени вода поднялась ещё на 60 сантиметров — до 750 сантиметров. Критическое значение — 850 сантиметров. Из-за "большой воды" оказались отрезаны шесть населённых пунктов в четырёх районах Тюменской области. Речь идёт о деревнях Рагозина и Орловка, Тюлешов Бор, Малые Ярки, а также о сёлах Назарово и Жигули. В настоящее время там сейчас работают лодочные переправы. Спасатели перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты.

В Тюменской области ожидается исторический максимум подъёма уровня воды
В Тюменской области ожидается исторический максимум подъёма уровня воды

Ранее сообщалось, что пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады апреля. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что в регионе не исключён наихудший сценарий развития весеннего половодья. Тем временем дорога из Тюменской области в Казахстан уже ушла под воду.

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Наталья Исакова
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