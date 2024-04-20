МЧС увеличивает группировку в наиболее пострадавших от паводка районах

МЧС России решило увеличить группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в субботу, 20 апреля. Накануне спасатели вместе с властями Оренбургской области провели облёт центральной части региона для контроля оперативной обстановки.

"В результате облёта было принято решение о частичной перегруппировке сил и средств для усиления аварийно-восстановительных работ и других превентивных мероприятий на наиболее сложных участках, пострадавших от паводка", — информирует МЧС.

В Оренбургской области, как рассказали спасатели, более тысячи жилых домов освободилось от воды. За обстановкой в регионе следят и с земли, и с воздуха. В Тюменскую область дополнительно прибыла группировка МЧС из 70 специалистов, семи единиц техники и пяти плавсредств. Скоро на месте будут силы и средства ведомства из ещё трёх субъектов страны.