МЧС увеличивает группировку в наиболее пострадавших от паводка районах
МЧС России решило увеличить группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в субботу, 20 апреля. Накануне спасатели вместе с властями Оренбургской области провели облёт центральной части региона для контроля оперативной обстановки.
"В результате облёта было принято решение о частичной перегруппировке сил и средств для усиления аварийно-восстановительных работ и других превентивных мероприятий на наиболее сложных участках, пострадавших от паводка", — информирует МЧС.
В Оренбургской области, как рассказали спасатели, более тысячи жилых домов освободилось от воды. За обстановкой в регионе следят и с земли, и с воздуха. В Тюменскую область дополнительно прибыла группировка МЧС из 70 специалистов, семи единиц техники и пяти плавсредств. Скоро на месте будут силы и средства ведомства из ещё трёх субъектов страны.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области срочная эвакуация была объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. Как уже сообщал губернатор Александр Моор, уровень воды в реке Ишиме будет существенно выше, чем ожидалось, растёт вероятность прорыва дамб. Пик паводка в регионе ожидается в начале третьей декады апреля.
Life.ru