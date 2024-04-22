Двоих мужчин и дюжину куриц спасли из затопленного посёлка в Тюменской области

Спасатели вывезли двух человек из посёлка Плодопитомник Ишимского района Тюменской области, где водой размыло сооружённую в качестве временной земляную дамбу. Одного из мужчин эвакуировали из собственного дома на лодке, а другому пожилому местному жителю помогли сесть в личное плавательное средство и уплыть в безопасность. Кроме того, спасатели вытащили из воды более 10 куриц, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели достают из воды тонущих куриц в Тюменской области. Видео © Telegram / МЧС России

В спасении терпящих бедствие 12 пернатых принимали участие как сотрудники МЧС, так и областная служба экстренного реагирования. Куриц вызволили с затопленного приусадебного участка, а их хозяйка очень обрадовалась такому исходу и от всего сердца поблагодарила спасателей за помощь.