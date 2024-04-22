Двоих мужчин и дюжину куриц спасли из затопленного посёлка в Тюменской области
Спасатели вывезли двух человек из посёлка Плодопитомник Ишимского района Тюменской области, где водой размыло сооружённую в качестве временной земляную дамбу. Одного из мужчин эвакуировали из собственного дома на лодке, а другому пожилому местному жителю помогли сесть в личное плавательное средство и уплыть в безопасность. Кроме того, спасатели вытащили из воды более 10 куриц, сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасатели достают из воды тонущих куриц в Тюменской области. Видео © Telegram / МЧС России
В спасении терпящих бедствие 12 пернатых принимали участие как сотрудники МЧС, так и областная служба экстренного реагирования. Куриц вызволили с затопленного приусадебного участка, а их хозяйка очень обрадовалась такому исходу и от всего сердца поблагодарила спасателей за помощь.
В подвергшихся паводкам регионах спасают не только людей и домашних животных. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Курганской области волонтёры Гуманитарного корпуса спасли из зоны подтопления дикую косулю, оказавшуюся в водной ловушке. О попавшем в западню животном сообщили местные жители. К испуганной косуле пришлось подбираться очень аккуратно, чтобы не усугубить ситуацию, напугав её. К счастью, всё обошлось хорошо — пленница подтопления не пострадала и вскоре после вызволения набралась достаточных сил, чтобы ускакать в лес.
Telegram / МЧС России