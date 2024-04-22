Вода в реке Тоболе вблизи тюменского села Коркино за сутки выросла почти на метр
Белозерский округ Курганской области. Обложка © Telegram / "Курганская область официально"
Вода в реке Тоболе в районе тюменского села Коркино в Упоровском районе за сутки выросла почти на метр, а именно на 89 см. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в личном телеграм-канале.
Подъём воды в реке Ишим в Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор
"Большая вода идёт и по реке Тоболу. В селе Коркино рост уже 89 см за сутки", — написал он.
Life.ru сообщал, что уровень воды в Тоболе побил рекорд 1994 года. Как рассказал глава Курганской области Вадим Шумков, участок дамбы в створе Вороновки, возведённый в 2014 году, с нагрузкой не справляется. Полицейские оцепили набережную Тобола около плотины, также горожанам не разрешают подниматься на саму дамбу. Тем временем уровень воды в реке возле Кургана превысил метр.