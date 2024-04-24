На реке Ишиме в Тюменской области возможна вторая волна паводка

На реке Ишиме в Тюменской области не исключена вторая волна паводка. Об этом предупредил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. По его словам, важно пристально следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с местными жителями.

"Не стоит расслабляться и тем районам, где вода сейчас идёт на спад и пик пройден. По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго. На реке Ишиме сохраняется возможность второй волны паводка", — отметил полпред.

Отметим, что, по данным МЧС, в Тюменской области уровень воды за сутки в пределах города Ишима и села Ильинка снизился, а вот в районе села Абатское поднялся на 149 сантиметров и уже составляет 919 сантиметров. В районе села Коркино уровень воды поднялся на 73 сантиметра и уже приблизился к критической отметке. В регионе остаются подтопленными 155 домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков и 17 участков автодорог. Заблаговременно эвакуировано более 4200 человек. В пунктах временного размещения находится 504 жителя, из них 186 детей.