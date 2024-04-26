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Регион
26 апреля, 05:24

Уровень воды в Тоболе под Курганом упал до девяти метров

МЧС: В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов

В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 26 апреля остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в 34 населённых пунктах 2106 жилых и 6849 дачных домов", — говорится в сообщении.

Кроме того, паводок до сих пор не ушёл с шести низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и на данный момент составляет 906 сантиметров.

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Глава Минстроя Файзуллин осмотрел пострадавшие от паводка дома курганцев

Напомним, в Курганской области, как и в ряде регионов России, бушуют паводки. Известно об эвакуации более 15 тысяч человек. В административном центре региона вода уже пошла на спад. Однако губернатор Вадим Шумков подчёркивал, что это не повод "расслабляться".

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Life.ru / Андрей Тишин

Матвей Константинов
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