Уровень воды в Тоболе под Курганом упал до девяти метров
МЧС: В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов
В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По состоянию на 26 апреля остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в 34 населённых пунктах 2106 жилых и 6849 дачных домов", — говорится в сообщении.
Кроме того, паводок до сих пор не ушёл с шести низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и на данный момент составляет 906 сантиметров.
Напомним, в Курганской области, как и в ряде регионов России, бушуют паводки. Известно об эвакуации более 15 тысяч человек. В административном центре региона вода уже пошла на спад. Однако губернатор Вадим Шумков подчёркивал, что это не повод "расслабляться".
Life.ru / Андрей Тишин