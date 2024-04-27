Более 1,2 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области

"Единовременная помощь по 10 и 20 тысяч рублей оказана на общую сумму более 1 млрд рублей, ещё почти 200 млн выплачено за утрату имущества. Выплаты продолжаются", — отмечает источник агентства.

Как уже сообщал Life.ru, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях. Ранее в ходе совещания по ликвидации стихийного бедствия президент РФ Владимир Путин возмутился тому, что только 10% пострадавших от ЧС в каждом регионе получили финансовую помощь. Неудобный вопрос он напрямую задал как раз губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.