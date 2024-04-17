Глава МЧС доложил Путину, что пик паводка в Орске и Оренбурге прошёл 17 апреля, 14:03 Паводки в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В Орске и Оренбурге уровень паводковых вод начал снижаться, хотя показатели пока ещё критически высокие. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава МЧС РФ Александр Куренков во время совещания.

"В Оренбургской области с определённой долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Уровень воды в названных мною городах хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение", — уточнил министр.

Куренков добавил, что с Ириклинского водохранилища существенно уменьшены объёмы сброса воды, тогда как в начале весны они находились на высоком уровне. Тем временем власти Оренбуржья продолжают проводить выплаты пострадавшим от разрушительных последствий паводков. Материальную помощь уже получили около 30 тысяч человек, отметил глава МЧС.

Авторы Татьяна Миссуми