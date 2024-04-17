"Будет повторяться всё чаще и чаще": Профессор заявил о новых подтоплениях в Оренбуржье
Профессор Тетельмин: Орск снова может затопить из-за перелива дамбы в Казахстане
Орск снова может затопить из-за прорванной дамбы на территории Казахстана, заявил профессор РУДН, доктор технических наук, член Общественного совета при Минэнерго РФ Владимир Тетельмин. Он отметил, что из приграничной страны 10–12 дней назад пришла первая волна, а также добавил, что второй наплыв вновь увеличит уровень воды на улицах Оренбуржья.
"Повторные паводки случаются не только по причине прорыва вышележащих гидросооружений, но и по причине того, что этот поток мощный, он несёт много мусора, срывает деревья, кусты, которые забивают русло реки. И может быть повторное экстремальное наводнение за счёт того, что нижележащие створы будут забиты мусором, и снова начнётся подъём. То есть здесь причин такого рода бедствий немало", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Однако Тетельмин отметил, что может пострадать и Казахстан, так как река Урал в своих низовьях выходит на территорию соседней страны. По словам специалиста, город Атырау может столкнуться с теми же проблемами, что и Орск. Профессор подчеркнул, что данная проблема является трансграничной и требует серьёзного и системного решения, так как она может возникнуть и в дальнейшем.
"В России ежегодно происходит примерно тысяча стихийных бедствий. И каждый год их количество прирастает на 20 в год из-за глобального потепления. Поэтому надо пересмотреть все подходы. Надо составить федеральную программу, которая изменит районирование территории по признакам вот такой паводковой опасности. Может быть, эту программу надо в состав национального проекта "Экология" включить", — заключил эксперт.
Напомним, уже более недели Оренбургская область страдает из-за мощнейшего за всю историю наблюдений в регионе паводка. Губернатор Денис Паслер заявил, что в некоторых из затопленных районов уровень воды уже пиковый. К счастью, в Орске вода начала отступать несколько дней тому назад. Внутри города были восстановлены четыре скважины, а к подаче газа были вновь подключены шесть тысяч домов. Однако накануне стало известно, что на регион надвигается новая волна из-за перелива через дамбу в Казахстане.
Life.ru / Илья Исаев