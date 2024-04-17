"Будет повторяться всё чаще и чаще": Профессор заявил о новых подтоплениях в Оренбуржье

Орск снова может затопить из-за прорванной дамбы на территории Казахстана, заявил профессор РУДН, доктор технических наук, член Общественного совета при Минэнерго РФ Владимир Тетельмин. Он отметил, что из приграничной страны 10–12 дней назад пришла первая волна, а также добавил, что второй наплыв вновь увеличит уровень воды на улицах Оренбуржья.

"Повторные паводки случаются не только по причине прорыва вышележащих гидросооружений, но и по причине того, что этот поток мощный, он несёт много мусора, срывает деревья, кусты, которые забивают русло реки. И может быть повторное экстремальное наводнение за счёт того, что нижележащие створы будут забиты мусором, и снова начнётся подъём. То есть здесь причин такого рода бедствий немало", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако Тетельмин отметил, что может пострадать и Казахстан, так как река Урал в своих низовьях выходит на территорию соседней страны. По словам специалиста, город Атырау может столкнуться с теми же проблемами, что и Орск. Профессор подчеркнул, что данная проблема является трансграничной и требует серьёзного и системного решения, так как она может возникнуть и в дальнейшем.