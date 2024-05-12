Река Лена вышла из берегов и затопила село в Якутии

В Якутии уровень реки Лены поднялся на 120 сантиметров выше нормы. Вода вышла из берегов и затопила село Иннях в Олёкминском районе. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха в телеграм-канале.

Река Лена в Якутии вышла из берегов. Видео © VK / Новости Якутии и Якутска

Огромные ледяные глыбы на видео переплывают через дамбу и направляются к суше. Под водой оказались целые улицы вместе со стоящим на них транспортом. Люди вынуждены использовать лодки для перемещения по населённому пункту.

Уровень воды поднялся на 120 см выше допустимой отметки. Сейчас в Олёкминском районе проводит необходимые мероприятия группа МЧС. Эвакуация пока не проводилась. Согласно прогнозу, уровень воды вырастет за сутки ещё на 20–40 см у временного гидропоста Дельгей. У временных гидропостов Дабан, 1-й Нерюктяйинск и Кыллах Олёкминского района прогнозируется разлив реки.