Река Лена вышла из берегов и затопила село в Якутии
Река Лена в Якутии вышла из берегов и затопила село Иннях в Олёкминском районе
Река Лена в Якутии вышла из берегов и затопила село Иннях. Фото © МЧС Республики Саха (Якутия)
В Якутии уровень реки Лены поднялся на 120 сантиметров выше нормы. Вода вышла из берегов и затопила село Иннях в Олёкминском районе. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха в телеграм-канале.
Река Лена в Якутии вышла из берегов. Видео © VK / Новости Якутии и Якутска
Огромные ледяные глыбы на видео переплывают через дамбу и направляются к суше. Под водой оказались целые улицы вместе со стоящим на них транспортом. Люди вынуждены использовать лодки для перемещения по населённому пункту.
Уровень воды поднялся на 120 см выше допустимой отметки. Сейчас в Олёкминском районе проводит необходимые мероприятия группа МЧС. Эвакуация пока не проводилась. Согласно прогнозу, уровень воды вырастет за сутки ещё на 20–40 см у временного гидропоста Дельгей. У временных гидропостов Дабан, 1-й Нерюктяйинск и Кыллах Олёкминского района прогнозируется разлив реки.
Паводок не торопится отступать и в Тюменской области. Ранее губернатор региона Моор заявил, что паводковая ситуация остаётся напряжённой, а вода, уровень которой находится на отметке 1214 сантиметров, продолжает понемногу прибывать в реке Ишиме.