"Остаётся напряжённой": Тюменский губернатор рассказал о ситуации с паводком
Губернатор Моор: Вода в тюменской реке Ишим поднялась до рекордных 1214 см
Вода в реке Ишиме в Тюменской области поднялась до 1214 сантиметров, новый рекорд зафиксирован в восемь утра 29 апреля на гидропосту в селе Абатском. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
Ситуация с паводком в Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор
"Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать. Ситуация остаётся напряжённой", — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, движение в обе стороны затруднено, на дороге заторы. На месте работают дорожные службы и спасатели.
Напомним, власти Тюменской области объявили экстренную эвакуацию в Ишиме, Казанском и Ишимском районах: в связи с подъёмом уровня рек растёт вероятность прорыва дамб. Особую опасность представляет река Ишим, на которой может случиться вторая волна паводка. Большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск в Абатском районе, чтобы её остановить, спасатели возводят земляную насыпь.
Кадр из видео Telegram / Александр Моор