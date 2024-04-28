Большая вода с двух сторон подошла к федеральной трассе Тюмень – Омск

Большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск в Абатском районе, чтобы её остановить, спасатели возводят земляную насыпь. Помогают МЧС жители тюменского села Абатское.

Укрепление дамбы в Тюменской области. Видео © Telegram / МЧС России

По словам очевидца, паводок обогнал показатели бедствия в 2017 году, обновив все возможные антирекорды. Ситуация остаётся крайне сложной. МЧС России сообщает, что в мероприятиях по укреплению дамбы задействованы 218 специалистов, 17 единиц техники и 7 плавсредств.

"Все жители добровольно помогают рабочим укреплять дамбу, заполняют песком мешки. Многие остаются работать в ночь. Стараются максимально помогать, выложиться на полную, лишь бы избежать паводка. В селе срочная эвакуация жителей, находящихся в зоне затопления. Пункты временного размещения открыты в двух школах. В спорткомплексе находится склад мебели и бытовой утвари эвакуировавшихся жителей", — сообщил местный житель "Газете.ru".