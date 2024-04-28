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28 апреля, 14:33

Большая вода с двух сторон подошла к федеральной трассе Тюмень – Омск

Работы по укреплению дамбы в Тюменской области. Фото © Telegram / МЧС России

Работы по укреплению дамбы в Тюменской области. Фото © Telegram / МЧС России

Большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск в Абатском районе, чтобы её остановить, спасатели возводят земляную насыпь. Помогают МЧС жители тюменского села Абатское.

Укрепление дамбы в Тюменской области. Видео © Telegram / МЧС России

По словам очевидца, паводок обогнал показатели бедствия в 2017 году, обновив все возможные антирекорды. Ситуация остаётся крайне сложной. МЧС России сообщает, что в мероприятиях по укреплению дамбы задействованы 218 специалистов, 17 единиц техники и 7 плавсредств.

"Все жители добровольно помогают рабочим укреплять дамбу, заполняют песком мешки. Многие остаются работать в ночь. Стараются максимально помогать, выложиться на полную, лишь бы избежать паводка. В селе срочная эвакуация жителей, находящихся в зоне затопления. Пункты временного размещения открыты в двух школах. В спорткомплексе находится склад мебели и бытовой утвари эвакуировавшихся жителей", — сообщил местный житель "Газете.ru".

Он заметил, что вода поднимается достаточно быстро — примерно на десять сантиметров в сутки, а порой и больше. На въезде в село сейчас скапливаются длинные пробки.

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Ранее власти Тюменской области объявили экстренную эвакуацию в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. Такая мера введена в связи с увеличением уровня воды в реках, из-за чего растёт вероятность прорыва дамб. Особую опасность представляет протекающая в этих краях река Ишим, на которой может случиться вторая волна паводка, поскольку в этом году период большой воды будет длиться дольше обычного.

Владимир Озеров
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