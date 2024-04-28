Жителей тюменского села Викулово предупредили о пике паводка

Паводок у села Викулово Тюменской области достигнет своих пиковых значений 5–6 мая. Об этом написал глава области Александр Моор в своём телеграм-канале.

По его словам, вода в Ишиме всё ещё спускается вниз по течению, а "голова" паводка сейчас находится в районе населённого пункта Назарово, граничащего с Абатским и Викуловским районами.