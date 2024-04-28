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28 апреля, 11:45

Жителей тюменского села Викулово предупредили о пике паводка

Губернатор Моор: Паводок у тюменского села Викулово достигнет пика 5–6 мая

Паводок у села Викулово Тюменской области достигнет своих пиковых значений 5–6 мая. Об этом написал глава области Александр Моор в своём телеграм-канале.

Паводковая ситуация в Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор

По его словам, вода в Ишиме всё ещё спускается вниз по течению, а "голова" паводка сейчас находится в районе населённого пункта Назарово, граничащего с Абатским и Викуловским районами.

"У села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая. По данным Росгидромета, пик паводка здесь прогнозируется 5–6 мая", — сказано в тексте сообщения губернатора.

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Ранее в Тюменской области прошла срочная эвакуация нескольких районов из-за угрозы паводка. По словам губернатора, уровень воды в Ишиме будет больше, чем это предполагалось. Он добавил, что количество подтопленных территорий может значительно увеличиться. Представитель регионального ГУ МЧС РФ сообщала, что пик стихийного бедствия настанет в начале третьей декады апреля.

Обложка ©

Telegram / Александр Моор

Владимир Озеров
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