Заслуженный спасатель рассказал, как помочь человеку при ударе молнии

Лето приносит с собой не только жару, но зачастую и грозы с молниями, которые могут представлять опасность для жизни людей. В связи с этим погодным явлением лучше быть осведомлённым о соответствующей технике безопасности, а также о том, как оказать помощь человеку, который получил электрический удар из атмосферы. Обо всём этом рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

По его словам, первое правило защиты — посмотреть прогноз погоды на сегодня перед выходом из дома. Если там идёт речь о грозовом фронте, то следует спланировать своё время так, чтобы в момент ненастья не находиться под открытым небом.

"Если вы увидели, что да, действительно фронт подходит, раскаты грома, молнии, то, безусловно, нужно поскорее укрыться в стационарном помещении или каком-нибудь подъезде дома, торговом центре. Только в этом случае возможно гарантировать безопасность", — объяснил спасатель в беседе с телеканалом "Звезда".

При этом, добавил ветеран экстренных служб, если гроза разразилась, когда вы были дома, то следует затворить двери и запахнуть окна, а также, если есть возможность, выключить отопление, остановить подачу газа и электричества, пока погода не утихнет. Особую внимательность стоит проявить к металлическим предметам: ключам, телефону, зонту или удочке — любой из них может притянуть разряд к себе.

В завершение Щетинин поделился советами о том, как оказать помощь тем, кто получил удар молнией. Во-первых, нужно из безопасного места, куда не может ударить молния, вызвать скорую помощь и спасателей. Если же гроза стихла и вы можете без угрозы для собственной безопасности подойти к пострадавшему, то нужно начать реанимационные действия — сердечно-лёгочную реанимацию и непрямой массаж сердца.