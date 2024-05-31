Молния испепелила прохожего в Подмосковье, момент попал на видео

В Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, он погиб. Как пишет SHOT, трагедия произошла в Балашихе.

В Балашихе молния попала в мужчину с зонтом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, мужчина шёл по тротуару около ТЦ "Глобус" на шоссе Энтузиастов и в него попал разряд молнии. От полученной травмы прохожий скончался. На месте работают экстренные службы.