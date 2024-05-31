Молния испепелила прохожего в Подмосковье, момент попал на видео
SHOT: В Балашихе в мужчину с зонтом ударила молния, он погиб
В Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, он погиб. Как пишет SHOT, трагедия произошла в Балашихе.
В Балашихе молния попала в мужчину с зонтом. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, мужчина шёл по тротуару около ТЦ "Глобус" на шоссе Энтузиастов и в него попал разряд молнии. От полученной травмы прохожий скончался. На месте работают экстренные службы.
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Напомним, в последний день весны на столицу обрушился сильный ливень. Несколько районов частично затоплено, фиксируются падения деревьев.
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Pixabay / jplenio