Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 18:25
3603

Молния испепелила прохожего в Подмосковье, момент попал на видео

SHOT: В Балашихе в мужчину с зонтом ударила молния, он погиб

В Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, он погиб. Как пишет SHOT, трагедия произошла в Балашихе.

В Балашихе молния попала в мужчину с зонтом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, мужчина шёл по тротуару около ТЦ "Глобус" на шоссе Энтузиастов и в него попал разряд молнии. От полученной травмы прохожий скончался. На месте работают экстренные службы.

Астматикам и сердечникам приготовиться: Невролог предупредила москвичей, как гроза влияет на здоровье
Астматикам и сердечникам приготовиться: Невролог предупредила москвичей, как гроза влияет на здоровье

Напомним, в последний день весны на столицу обрушился сильный ливень. Несколько районов частично затоплено, фиксируются падения деревьев.

Обложка ©

Pixabay / jplenio

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров