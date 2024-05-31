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Регион
31 мая, 18:02
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Москву накрыл сильный ливень с грозой, часть районов затопило

В последний день мая Москву накрыл мощный ливень, который привёл к серьёзному потопу. Так, на севере столицы машины ушли под воду, а деревья повалило ураганным ветром, сообщает SHOT.

В Москве произошёл серьёзный потоп после мощного ливня. Видео © Telegram / Москва с огоньком / Происшествия Москвы

По данным телеграм-канала, на улице Менжинского дерево упало на авто, стоящее на светофоре. К счастью, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал. А в ЖК "Дмитровский парк" на Лобненской сильно затопило подземную парковку и придомовую территорию, в итоге десятки машин частично ушли под воду.

Пока точной информации о пострадавших нет. Тем временем коммунальные службы устраняют последствия непогоды.

Повалены деревья, затоплены ТЦ: На КЧР обрушился мощный ураган с градом размером со спичечный коробок
Повалены деревья, затоплены ТЦ: На КЧР обрушился мощный ураган с градом размером со спичечный коробок

Ранее синоптики прогнозировали грозовые ливни в Москве и области на выходных. В субботу и воскресенье температура воздуха составит +23…+25 градусов.

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Telegram / Происшествия Москвы

Никита Осипов
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