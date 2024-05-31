Москву накрыл сильный ливень с грозой, часть районов затопило
В последний день мая Москву накрыл мощный ливень, который привёл к серьёзному потопу. Так, на севере столицы машины ушли под воду, а деревья повалило ураганным ветром, сообщает SHOT.
В Москве произошёл серьёзный потоп после мощного ливня. Видео © Telegram / Москва с огоньком / Происшествия Москвы
По данным телеграм-канала, на улице Менжинского дерево упало на авто, стоящее на светофоре. К счастью, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал. А в ЖК "Дмитровский парк" на Лобненской сильно затопило подземную парковку и придомовую территорию, в итоге десятки машин частично ушли под воду.
Пока точной информации о пострадавших нет. Тем временем коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
Ранее синоптики прогнозировали грозовые ливни в Москве и области на выходных. В субботу и воскресенье температура воздуха составит +23…+25 градусов.
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