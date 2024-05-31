Повалены деревья, затоплены ТЦ: На КЧР обрушился мощный ураган с градом размером со спичечный коробок

В Черкесске, столице Карачаево-Черкесской Республики, прошёл мощный ураган с сильным градом размером со спичечный коробок. Один человек погиб из-за разгула стихии, сообщает SHOT.

В Черкесске прошёл сильный ураган с градом. Видео © Telegram / chp_kchr

По информации телеграм-канала, жертвой непогоды оказался мужчина 1980 года рождения. Во время урагана он находился в салоне автомобиля "Форд-Фокус" на улице Гутякулова. Машину жителя Черкесска придавило упавшим деревом.

Автомобиль, который придавило деревом в Черкесске. Фото © SHOT

Сильный град разбил стёкла в машинах, повалил деревья, сорвал конструкции, затопил торговые центры и даже залы в кинотеатрах. В частности, в ТЦ "Панорама" побило стеклянную крышу. Всего из-за непогоды пострадали десятки человек, шесть госпитализированы. Глава КЧР Рашид Темрезов дал поручения властям региона по ликвидации последствий ЧП, которое затронуло Черкесский городской округ, Хабезский, Зеленчукский, Прикубанский и Абазинский районы.