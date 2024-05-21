Астматикам и сердечникам приготовиться: Невролог предупредила москвичей, как гроза влияет на здоровье Невролог Демьяновская: Молния во время грозы может влиять на людей с аритмией 21 мая, 12:59 Гроза в Москве. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

В Москву приходят майские грозы, и в это время резко меняется атмосферное давление, поэтому изменение погоды особенно остро ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как ещё гроза влияет на организм, Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

По её словам, изменение атмосферного давления в первую очередь ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, нарушениями ритма. А электромагнитные поля, создаваемые молнией, могут влиять на частоту сердечных сокращений и вызывать ухудшение самочувствия у людей с аритмиями, например спровоцировать пароксизм фибрилляции предсердий. Помимо того, учёные отмечают учащение приступов астмы в грозу. Это связано с тем, что порывы ветра, сопровождающие грозу, срывают пыльцу с трав и деревьев, повышая её концентрацию в воздухе.

Гроза действует и на уровне вегетативной нервной системы, предупреждает Демьяновская. Поэтому может ухудшиться течение мигрени, тригеминальных головных болей и любых вегетативных дисфункций.

В грозу могут отмечать ухудшение состояния и люди с заболеваниями суставов. Это происходит из-за падения атмосферного давления перед грозой. Когда давление вокруг сустава снижается, давление в его полости незначительно повышается. Если исходно нет суставной патологии, человек может этого даже не заметить. Однако, если имеется заболевание сустава и уже есть отёчность или воспаление, это состояние усугубится и боль будет ощущаться.

В целом гроза и сопутствующие ей атмосферные изменения влияют на всех людей без исключения. Однако особенно уязвимы перед этим природным явлением дети, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. В дни, когда обещают грозу, им рекомендуется относиться к себе особенно бережно: по возможности снизить физическую нагрузку и отложить энергозатратные дела, больше отдыхать, а при возникновении болей, дискомфорта и признаков обострения имеющегося заболевания, не откладывая, обращаться за медицинской помощью. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Напомним, сегодня вечером в Москве ожидаются ливни и локальные "классические" майские грозы. А в среду, 22 мая, также прогнозируются дожди и молниевые разряды.

Авторы Андрей Горяничев