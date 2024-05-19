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19 мая, 12:33

Москвичей предупредили о грозах, ливнях и аномально высоком давлении на следующей неделе

Синоптик Тишковец: Москву на неделе ожидают грозы и жара до 25 градусов

Москвичей на грядущей неделе ждут грозы, ливни и аномальные показатели атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, в понедельник, 20 мая, столичные термометры покажут вполне летние 20–25 градусов, однако последующие двое суток погода будет менее устойчивой. Во вторник в Москве будет такое же тепло, но с ливнями и локально "классическими" майскими грозами. А в среду, помимо дождей и молниевых разрядов, ожидается до 13 градусов ночью и 20 градусов днём.

По словам Тишковца, далее москвичей ждёт более прохладная, но ясная погода. Так, в ночь на четверг эксперт обещает до 10 градусов, днём — не более 20 градусов, а в пятницу — до 23 градусов. Более того, к утру показания барометров "станут аномально высокими" и дойдут до 762 миллиметров ртутного столба — на 17–19 единиц больше нормы.

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Напомним, совсем недавно на Москву обрушился майский "снежный заряд". По словам Евгения Тишковца, это "безобразие" не посетит столицу до осени.

Обложка ©

Unsplash / Artem Beliaikin

Матвей Константинов
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