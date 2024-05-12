Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве

В Москве в воскресенье прошёл последний заряд снега. Об этом сообщил в своём телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

Синоптик пообещал, что "такого безобразия" в столице не повторится до осени. Согласно его прогнозу, 12 мая в городе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и до плюс 9 градусов. Он заметил, что температура воздуха сейчас на 10 градусов ниже климатической нормы.