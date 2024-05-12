Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве
Синоптик Тишковец: В воскресенье в Москве прошёл последний заряд снега
В Москве в воскресенье прошёл последний заряд снега. Об этом сообщил в своём телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.
Последний майский снег. Видео © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений
Синоптик пообещал, что "такого безобразия" в столице не повторится до осени. Согласно его прогнозу, 12 мая в городе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и до плюс 9 градусов. Он заметил, что температура воздуха сейчас на 10 градусов ниже климатической нормы.
Ранее неожиданные майские снегопады накрыли несколько регионов России. Снег пошёл в Ленинградской, Владимирской, Свердловской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Даже праздничный парад ко Дню Победы в этом году прошёл в столице под лёгкий майский снежок.
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