Дачникам рассказали, чем грозит растениям майский снег и как спасти огород

Жители Москвы и области ошарашены снегопадом и холодом, который не только заставляет людей кутаться в зимнюю одежду, но и приносит большой стресс растениям, начавшим цвести. Какое влияние аномалия окажет на растительный мир, рассказал агроном Михаил Воробьёв.

"К счастью, за тёплые апрельские дни земля успела хорошо прогреться, поэтому растениям даже небольшие заморозки не так уж страшны, главное, чтобы они не затянулись надолго. Растения нашей средней полосы, можно сказать, морально готовы к капризам погоды, у каждого из них есть свой механизм защиты", — сказал агроном в беседе с kp.ru.

Вместе с тем, по словам эксперта, снег и затяжной дождь негативно влияют на цветущие сейчас косточковые растения, среди которых слива, вишня, черёмуха, тёрн сладкий, тернослива. Всё дело в том, что осадки сбивают пыльцу и тем самым сокращают период для опыления. Это грозит падением урожая. А вот луку, петрушке, укропу и клубнике снег не страшен, так как большинство сортов морозостойкие и, если даже у них погибнут первые цветения, позже появятся новые.

В свою очередь депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал использовать агроволокно и другие специальные покрытия для защиты растений от майских заморозков.

"Накройте деревья агроволокном или другими специальными покрытиями. Это поможет сохранить тепло и защитить растения от низких температур. Оберните стволы и листья деревьев, но оставьте достаточное пространство для их дыхания. Используйте солому или опилки вокруг корневой зоны деревьев", — сказал Чаплин в беседе с NEWS.ru, пояснив, что это создаёт дополнительный барьер и поможет сохранить тепло.

Также специалист рекомендует избегать обильного полива при заморозках, ведь влага в условиях низких температур может навредить корневой системе.