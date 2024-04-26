Мир, труд, газон: Россиянам рассказали, что важно сделать на даче в мае Глава Союза дачников Чаплин: В мае нужно подготовить почву для посева 26 апреля, 06:36 В мае нужно подготовить почву для посева. Обложка © Freepik.com

Первомай не за горами. Последний месяц весны — один из любимых у дачников: наступают тёплые дни и приятные вечера, когда можно насладиться красотой природы и позаботиться о своём участке. Life.ru вместе с депутатом Госдумы, председателем Союза дачников Никитой Чаплиным разобрался, какие дачные дела не терпят отлагательства.

Первое и самое главное дело — подготовка почвы для посева. Май — отличное время для посева овощей, цветов и трав. Обработайте землю, перекопайте её и воспользуйтесь органическими удобрениями, чтобы обеспечить растения питательными веществами. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников

Не забудьте и о многолетних растениях. Зима может быть тяжёлым временем для них, поэтому в мае они нуждаются в особенной заботе. Проверьте состояние растений, пересадите их при необходимости, обеспечьте свет и влагу для здорового роста и цветения.

Внимания требует и газон. По мере того как температура повышается, он начинает активно расти. Полейте его хорошо и подстригите, чтобы убрать сухую траву. Пора также подумать о посеве нового газона, если это необходимо.

Также настало время заняться благоустройством самой территории, советует Чаплин. Пора сделать новые грядки, разобраться с оформлением забора или загонов для животных. И не забудьте посадить цветущие кустарники и деревья.

Важным и неотъемлемым делом на даче в мае является борьба с вредителями. Особенно активно размножаются клещи, муравьи и тля. Лучше всего вызвать специалистов, чтобы они химикатами обработали участок.

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