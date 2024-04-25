Вредно для людей и животных: Дачникам назвали токсичное вещество, выделяемое при сжигании травы

Практически во всех СНТ есть специальная зона, где дачники выбрасывают мусор, поэтому траву лучше собирать и утилизировать таким способом. Ещё одним из наиболее популярных альтернативных вариантов избавиться от травы является её переработка в органические удобрения. Многочисленные исследования показали, что такой способ обработки значительно повышает урожайность и качество посадок, резюмировал депутат.

Ранее Life.ru писал о том, что шашлык в неположенном месте обернётся штрафом от 5 тысяч рублей. Если на даче использовать открытый огонь в металлической ёмкости (например, мангал) для приготовления шашлыка или других блюд, то противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров, а зона очистки вокруг ёмкости от горючих материалов — не менее двух метров.