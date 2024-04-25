Вредно для людей и животных: Дачникам назвали токсичное вещество, выделяемое при сжигании травы
Депутат Чаплин: При сжигании травы выделяется опасный и токсичный диоксин
При сжигании травы выделяется опасный и токсичный диоксин. Обложка © Freepik / pvproductions
При сжигании травы выделяется крайне токсичный диоксин — это вещество опасно для человека, животных и садовых культур. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
"Он раздражает дыхательную систему, провоцируя аллергию. Кроме того, горящая прошлогодняя трава вредит почве, снижая её плодородие, что чревато потерей урожая. Если в окрестности находятся многолетние растения, то они также будут под угрозой: начнут болеть и погибнут", — отметил народный избранник в беседе с NEWS.ru
Практически во всех СНТ есть специальная зона, где дачники выбрасывают мусор, поэтому траву лучше собирать и утилизировать таким способом. Ещё одним из наиболее популярных альтернативных вариантов избавиться от травы является её переработка в органические удобрения. Многочисленные исследования показали, что такой способ обработки значительно повышает урожайность и качество посадок, резюмировал депутат.
Ранее Life.ru писал о том, что шашлык в неположенном месте обернётся штрафом от 5 тысяч рублей. Если на даче использовать открытый огонь в металлической ёмкости (например, мангал) для приготовления шашлыка или других блюд, то противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров, а зона очистки вокруг ёмкости от горючих материалов — не менее двух метров.