Жителям Центральной России пообещали майское тепло уже через пять дней

Затяжной период аномального холода в Центральной России, который длится уже 10 суток, продолжится до середины предстоящей недели, после чего температура вернётся в климатическое русло мая. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

"В понедельник инициативу в атмосфере перехватит антициклон, благодаря чему осадки будут маловероятны, из-за облаков неуверенно появится солнце. Ночью столбики термометров в последний раз могут кое-где отметиться заморозками — в Москве около нуля, в Подмосковье -3…+2, а днём в городе +9…+12, по области +8…+13, что на 7–8 градусов ниже климатической нормы", — пояснил специалист в телеграм-канале.

По его словам, во вторник и среду скользнёт слабовыраженный фронт, облачность усилится и местами пройдёт небольшой дождь. В сумерках ожидается 0…+5, днём +10...+15, с повышением до +13...+18. В четверг в облаках появятся устойчивые просветы, будет без осадков, а температура днём будет в районе 15–20 градусов тепла.

В пятницу в регион прорвётся активный фронтальный раздел североатлантического циклона, который обрушится ливневыми дождями. Минимальная температура составит +7…+12, днём +13…+18. Ну а в выходные наконец погода стабилизируется и настанет типичная майская. На фоне повышенного атмосферного давления будет солнечно и сухо. Под утро столбики термометра поднимутся до +5…+10, в разгар дня воздух начнёт прогреваться до +20, резюмировал синоптик.