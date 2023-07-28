Самые актуальные правила этого лета: Москвичам рассказали, что делать, если гроза застала посреди улицы

Московское лето в этом году далеко от эталонного — город то и дело накрывают тропические ливни, осадки уже признаны сильнейшими с конца XIX века. О том, как быть, если гроза застала вас на улице, читателям Лайфа расскажет специалист по безопасности жизнедеятельности, заместитель декана факультета безопасности Государственного университета просвещения Денис Ковалев.