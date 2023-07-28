Самые актуальные правила этого лета: Москвичам рассказали, что делать, если гроза застала посреди улицы
Эксперт Ковалев посоветовал не использовать мобильный телефон во время грозы
Московское лето в этом году далеко от эталонного — город то и дело накрывают тропические ливни, осадки уже признаны сильнейшими с конца XIX века. О том, как быть, если гроза застала вас на улице, читателям Лайфа расскажет специалист по безопасности жизнедеятельности, заместитель декана факультета безопасности Государственного университета просвещения Денис Ковалев.
- Не пережидайте дождь в помещениях ниже уровня земли — подвальных кафе, подземных переходах. Их может подтопить.
- Держитесь на расстоянии от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Лучше всего переждать непогоду в любом ближайшем здании. А самый оптимальный вариант — вообще не выходить из дома.
- Если помещение требуется покинуть, передвигайтесь на общественном транспорте. Личное авто лучше оставить там, где оно находится. Поездки на машине в такую погоду чреваты многочасовыми пробками из-за подтопления улиц и прочими экстремальными ситуациями: ливневая канализация качественно работает далеко не везде.
- Если вы уже едете на авто, лучше всего перестроиться в крайний правый ряд, остановиться с включёнными аварийными огнями и переждать ливень. Не предпринимайте попытки проехать подтопленные участки трассы.
- Старайтесь не парковаться под высокими раскидистыми деревьями, особенно когда ливень или грозу сопровождает сильный шквалистый ветер: опасность могут представлять как оторвавшиеся ветки и сучья, так и упавшие стволы.
- Если вода стремительно прибывает, закройте и оставьте машину. Оперативно добирайтесь до ближайшего здания.
- Если вы в парке или поблизости нет зданий, для укрытия во время ливня и грозы можно использовать группу деревьев с раскидистой кроной, стоящих близко друг от друга. Выберите самое большое из них, с толстым стволом. Можно укрыться рядом с кустарником или используя рельеф местности, например в яме или овраге, но не там, где возможны подтопления.
- Самая безопасная — поза эмбриона. Нельзя ложиться на землю, стоять или бежать по открытой местности, искать укрытие на возвышении или под одиноко стоящим деревом. Помните, что чаще всего молния бьёт в высокие одиночные объекты на открытой местности.
- Не приближайтесь к водоёмам и не пользуйтесь телефоном. Все гаджеты во время ливня или грозы лучше выключить.
Напомним, Москву и Подмосковье не первый день заливает мощнейший дождь. При этом синоптики не дают никакой надежды: жёлтый уровень погодной опасности из-за ливней будет действовать до вечера 29 июля. Заливает также Белгород и Севастополь.
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