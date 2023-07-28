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27 июля, 21:47

Утеплитель не выдержал: Севастополь накрыло сильным ливнем и градом

В Севастополе вечером 27 июля выпало около половины месячной нормы осадков

Грозовой ливень обрушился на Севастополь вечером 27 июля. В результате улицы буквально затопило, не выдержала сильного ветра даже облицовка зданий. Местные власти сообщили, что за полтора часа в городе выпало около половины месячной нормы осадков. Объявлено штормовое предупреждение.

Облицовка здания в Севастополе обрушилась в ходе сильного шторма. Видео © t.me / Репортёр ТВ / Чп / Севастополь

Град и затопленные улицы: На Белгород обрушился сильнейший ливень со штормом

Град и затопленные улицы: На Белгород обрушился сильнейший ливень со штормом

Губернатор Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале о создании оперативного штаба для устранения последствий разгула стихии. По его словам, фиксируются подтопления подъездов, протечка крыш в многоквартирных домах, упавшие деревья и отключение электроэнергии в нескольких районах города. К счастью, пострадавших нет. На местах работают аварийные бригады.

Улицы Севастополя залило водой вечером 27 июля. Видео © t.me / РаZVожаев

Ранее в Севастополе из-за непогоды остановили работу морского пассажирского транспорта. Организован подвижной состав для выполнения перевозок пассажиров морского транспорта на компенсационном маршруте.

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Telegram / Репортёр ТВ

Лариса Сафронова
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