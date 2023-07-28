Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до конца субботы

В Москве и Подмосковье ввели жёлтый уровень погодной опасности, режим будет действовать до вечера 29 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жёлтый уровень погодной опасности введён из-за сильного дождя, грозы, порывов ветра до 15 м/с в столице и до 17 м/с по области. Также в период до 21:00 мск 28 июля в некоторых районах ожидается град. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

"В среду в столице прошёл рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 миллиметров осадков, всего за июль уже выпало 150–180% месячной нормы", — приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Заммэра также отметил, что, по предварительным прогнозам, в пятницу и субботу объём осадков может достигнуть 50–70% месячной нормы.