Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до конца субботы
В Москве и Подмосковье ввели жёлтый уровень погодной опасности, режим будет действовать до вечера 29 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Жёлтый уровень погодной опасности введён из-за сильного дождя, грозы, порывов ветра до 15 м/с в столице и до 17 м/с по области. Также в период до 21:00 мск 28 июля в некоторых районах ожидается град. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.
"В среду в столице прошёл рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 миллиметров осадков, всего за июль уже выпало 150–180% месячной нормы", — приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
Заммэра также отметил, что, по предварительным прогнозам, в пятницу и субботу объём осадков может достигнуть 50–70% месячной нормы.
Власти Москвы призывают граждан быть внимательнее на улице в непогоду, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям нужно быть бдительными на дорогах и строго следовать ПДД.
Непогода в последние дни накрыла ещё несколько регионов России. Например, в Белгороде ливень затопил улицы, повалил деревья и повредил автомобили, а в Севастополе не выдержала даже облицовка зданий.
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