В Чехии молния чуть не отправила на тот свет 18 человек
В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек, в том числе 5 несовершеннолетних
Необычное происшествие случилось в воскресенье, 2 июня, в Чехии, в результате чего пострадали сразу 18 жителей города Либерец, в том числе пять несовершеннолетних. Как сообщил журналистам представитель скорой помощи Михаэль Георгиев, это произошло после того, как в скопление людей ударила молния.
Сообщается, что происшествие случилось в одном из городских парков. Из 18 пострадавших семеро находятся в тяжёлом состоянии.
"15 пострадавших размещены в больнице города Либерец, двое — в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолёте в больницу Праги", — рассказал Георгиев.
Помимо того, он сообщил, что некоторых пострадавших пришлось приводить в чувство из-за того, что они потеряли сознание после электрического удара. По его словам, прибывшие на место медики, оказывая помощь, руководствовались тем, что после попадания молнии человек может получить ожоги или у него могут возникнуть серьёзные проблемы с сердцем.
Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, в результате чего он погиб. Сообщалось, что Следственный комитет РФ решил провести проверку после случившегося инцидента.
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