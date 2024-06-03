В Чехии молния чуть не отправила на тот свет 18 человек

Необычное происшествие случилось в воскресенье, 2 июня, в Чехии, в результате чего пострадали сразу 18 жителей города Либерец, в том числе пять несовершеннолетних. Как сообщил журналистам представитель скорой помощи Михаэль Георгиев, это произошло после того, как в скопление людей ударила молния.

Сообщается, что происшествие случилось в одном из городских парков. Из 18 пострадавших семеро находятся в тяжёлом состоянии.

"15 пострадавших размещены в больнице города Либерец, двое — в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолёте в больницу Праги", — рассказал Георгиев.