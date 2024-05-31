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31 мая, 19:21

СК начал проверку по факту гибели мужчины от удара молнии в Балашихе

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате удара молнии в Балашихе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками. По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организована проверка", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо того, сотрудники правоохранительных органов уточнили, что мужчина скончался в результате удара молнии. В настоящее время на месте инцидента работают стражи правопорядка.

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Напомним, что сегодня в подмосковной Балашихе молния ударила в мужчину с зонтом. В Сети также была опубликована видеозапись этого смертельного происшествия.

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Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Алексей Соловьёв
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