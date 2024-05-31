СК начал проверку по факту гибели мужчины от удара молнии в Балашихе

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате удара молнии в Балашихе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками. По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организована проверка", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо того, сотрудники правоохранительных органов уточнили, что мужчина скончался в результате удара молнии. В настоящее время на месте инцидента работают стражи правопорядка.