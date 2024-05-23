Американка поговорила с покойным дедом в раю во время клинической смерти из-за молнии Shaman Oaks: Выжившая после удара молнии американка заявила, что увидела рай 23 мая, 16:39 Женщина выжила после удара молнии. Обложка © Freepik

Американка выжила после удара молнии и рассказала, что пообщалась с покойным дедушкой в райском саду во время своей клинической смерти. Своими ощущениями вне тела она поделилась в эфире шоу Shaman Oaks на YouTube.

По словам женщины, всё произошло 35 лет назад, когда она отправилась с детьми в синагогу. По дороге их настигла гроза, молния попала прямо в ручку зонта американки и прошла сквозь неё. Затем женщина почувствовала, что поднимается наверх, и в итоге увидела себя, лежащую на земле без чувств. Разряд молнии оказался такой силы, что были сожжены её ботинки и опалилась одежда. Пострадавшая вспомнила, что в небе её встретил светящийся шар и отвёл в райский сад с внеземными цветами.

"Растения были другими. Цветы цвели, просто взрывались цветом — это так расстраивает, потому что здесь просто не существует такого", — сказала она.

В саду к ней подошёл её умерший дедушка, обнял и пояснил, что теперь у неё есть выбор: остаться здесь навсегда или вернуться на Землю. Женщина пожелала отправиться обратно, но перед этим успела наговориться с родственником. Дедушка даже рассказал ей о будущем, раскрыв результаты спортивных состязаний и предсказав победу Джорджа Буша – младшего в президентской гонке.

Авторы Татьяна Миссуми