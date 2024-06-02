"Климат нервничает": Учёный объяснил причины участившихся погодных аномалий

В последнее время в мире всё чаще происходят различные погодные аномалии. В связи с этим ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге, климатолог Андрей Киселёв в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что происходит с климатом в последнее время.

Собеседник "Комсомолки" объяснил, что существует такое понятие, как "климат нервничает". В этом случае складываются спонтанный и закономерный факторы. Климатолог заявил, что статистика страховых агентств говорит об увеличении количества погодных аномалий за последние 45 лет в три раза. Наблюдения Росгидромета, в свою очередь, указывают на то, что число подобных случаев с конца прошлого века выросло как минимум в два раза.

По словам учёного, речь идёт о различных природных явлениях, которые принесли значительный ущерб людям или экономике. Сюда можно отнести сходы лавин, ливни с засухами, различные ветровые нагрузки, волны тепла и тому подобное.

"Поэтому такая тенденция, конечно, существует. Но каждое отдельное событие — это локальное явление, которое больше связано с какими-то местными особенностями. А вот то, что это происходит всё чаще и чаще, — это антропогенный фактор", — заявил Киселёв.

Эксперт также прокомментировал возможность управления погодными условиями с помощью человеческих технологий на примере с разгоном туч перед праздниками. Он заявил, что действительно перед различными празднованиями разгоняют тучи, однако возможности людей не безграничны.

"Да, такое имеет место. Но это очень локальная возможность, которая, в общем, не подчёркивает то, что мы можем делать то, что нам вздумается и где нам вздумается. К сожалению, это не так. Природные стихии, погодные аномалии неподвластны человеку, к сожалению", — заключил климатолог.