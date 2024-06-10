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10 июня, 12:57

То дождь, то солнце: погоду в Москве будет "колбасить" всю неделю

Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о неустойчивой погоде

Прогноз погоды в Москве за неделю. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Прогноз погоды в Москве за неделю. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

На этой неделе москвичей будет ожидать неустойчивая погода, которую будут определять разные части атлантических циклонов. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в городе сперва незначительно похолодает, затем пройдёт череда дождей с грозами и сильным ветром, но в конце концов снова станет тепло.

Позднякова отметила, что уже во вторник в основной циклон вольётся порция средиземноморского воздуха, поэтому атмосфера станет "более неустойчивой".

"Завтра ждём кратковременные дожди и грозы в ночные часы, а днём кратковременные дожди и грозы. Дожди местами могут достигать стадии сильных", — прогнозирует собеседница "360.ru".

К четвергу, 13 июня, температура воздуха немного понизится и составит около +22 градусов, поскольку южные потоки воздуха сменятся более прохладными — северо-западными. А температура воздуха в пятницу, со слов Поздняковой, вновь приблизится к отметке +25, а ночи при этом останутся по-июльски тёплыми.

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А ранее Life.ru сообщал, что самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться в начале недели не только из-за переменчивой погоды, но и в связи с магнитной бурей, которая накрыла Землю в понедельник во второй половине дня.

Марина Калегина
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