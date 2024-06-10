То дождь, то солнце: погоду в Москве будет "колбасить" всю неделю

На этой неделе москвичей будет ожидать неустойчивая погода, которую будут определять разные части атлантических циклонов. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в городе сперва незначительно похолодает, затем пройдёт череда дождей с грозами и сильным ветром, но в конце концов снова станет тепло.

Позднякова отметила, что уже во вторник в основной циклон вольётся порция средиземноморского воздуха, поэтому атмосфера станет "более неустойчивой".

"Завтра ждём кратковременные дожди и грозы в ночные часы, а днём кратковременные дожди и грозы. Дожди местами могут достигать стадии сильных", — прогнозирует собеседница "360.ru".

К четвергу, 13 июня, температура воздуха немного понизится и составит около +22 градусов, поскольку южные потоки воздуха сменятся более прохладными — северо-западными. А температура воздуха в пятницу, со слов Поздняковой, вновь приблизится к отметке +25, а ночи при этом останутся по-июльски тёплыми.