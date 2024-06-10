Мощная магнитная буря обрушится на Землю уже сегодня: чего ждать от 10 и 11 июня Магнитная буря обрушится на Землю вечером 10 июня, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Life.ru рассказывает, как защититься от магнитных бурь и чего ждать от бури, которая продлится до 11 июня. 10 июня, 10:10 Мощная магнитная буря 10 и 11 июня. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1

Буря начнётся в 15:00 по московскому времени и первое время будет находиться на уровне G1, однако позже показатель увеличится до G2, что соответствует уровню Kp6.

Геомагнитная активность продлится до полуночи, после чего вновь уменьшится до G1. По прогнозу, закончится буря 11 июня примерно в 09:00 по московскому времени и всё утро ещё может "штормить".

Магнитная буря уровня G2 10–11 июня. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как справиться с воздействием магнитной бури?

Магнитные бури, вызванные изменениями в магнитосфере Земли, могут оказывать негативное воздействие на организм человека. Исследования показывают, что люди старше шестидесяти лет особенно уязвимы к воздействию геомагнитных возмущений. В такие периоды важно уделять особое внимание своему здоровью: следить за регулярным приёмом лекарств, выполнять рекомендации врачей и обязательно обращаться за медицинской помощью при появлении необычных симптомов.

Как справиться с магнитными бурями 10–11 июня. Источник © Freepik

Особенно важно в период магнитных бурь отказаться от употребления спиртных и энергетических напитков, а также ограничить употребление крепкого чая и кофе.

Во время магнитной бури лучше всего проводить как можно больше времени на свежем воздухе, предпочтительно увеличить количество пеших прогулок или посещать бассейн, а также кататься на велосипеде, если у вас нет к этому медицинских противопоказаний.

Для снижения негативного воздействия магнитных бурь следует исключить из рациона жирную и мучную пищу, а также консервы, так как эти продукты могут повысить уровень холестерина в крови, что негативно скажется на здоровье.

Водителям автомобилей рекомендуется воздерживаться от вождения непосредственно во время магнитных бурь и в течение трёх-четырёх дней после них, поскольку во время солнечной активности реакция метеочувствительных водителей может сильно замедлиться.

Авторы Марина Суворова