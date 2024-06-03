Магнитные бури в июне: когда ждать самых мощных бурь и как к ним подготовиться В июне, по данным Лаборатории солнечной астрономии, ожидается несколько сильных магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками, которые могут негативно сказаться на здоровье людей. Life.ru рассказал об этом подробнее и опубликовал график геомагнитной активности. 3 июня, 06:53 Чего ждать от магнитных бурь в июне 2024 года. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1

Учёные прогнозируют несколько пиков геомагнитной активности в июне — в начале, в середине и в конце месяца. По данным Лаборатории (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), в понедельник, 27 мая, на Солнце произошла мощная вспышка. До этого похожий взрыв привёл к магнитной буре уровня G5 11 мая.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года

График и даты магнитных бурь в июне 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Самая сильная буря начнётся уже 4 июня, во вторник, приблизительно в 18:00 по Московскому времени. Её силу оценивают индексом Kp 5. Затем ожидается, что она продлится и 5 июня утром, после чего пойдет на спад к 12:00, и только к вечеру геомагнитная обстановка стабилизируется.

8 июня ожидается умеренная буря в 3 балла и возможно, по прогнозам, дойдет до 5 баллов.

9 июня ожидается буря в 4 балла, которая плавно перерастёт в среднюю (4 балла), и к 12 июня её активность будет постепенно спадать.

10–11 июня прогнозируется средний геошторм — на 3 балла.

18-20 июня специалисты прогнозируют умеренный шторм приблизительно в 3-4 балла.

22-23 июня ожидается слабая буря в 3 балла, которая возможно превратится в среднюю (4 балла) и к 24 июня начнет спадать.

Календарь магнитных бурь на июнь 2024 года, прогноз на каждый день. Инфографика © Life.ru

Что чувствует человек во время магнитных бурь

Во время магнитной бури разные люди могут испытывать разные ощущения, но в целом врачи выделяют следующие основные симптомы:

головная боль

головокружение

стенокардия

аритмия

раздражительность и перепады настроения

повышение или понижение артериального давления

чрезмерная утомляемость.

У некоторых людей возникают бессонница и нервозность, а также появляются изменения в работе сердечно-сосудистой системы.

Особенно сильно от магнитных бурь страдают люди в возрасте от 60 лет и люди с психическими заболеваниями, поэтому им в первую очередь нужно особенно внимательно относиться к своему состоянию.

Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь в июне

Советы врачей, как пережить магнитные бури в июне 2024 года. Источник © Freepik

Людям старше 40–50 лет, имеющим острые или хронические проблемы со здоровьем, крайне важно следить за своим самочувствием во время вспышек на Солнце. Об этом предупредила читателей Life.ru врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

С научной точки зрения геомагнитные, или, как их чаще называют в обиходе, магнитные, бури — это сильные колебания (возмущения) магнитного поля нашей планеты. Они могут повлиять и на человека: повысить внутриглазное, внутричерепное давление, замедлить кровоток в мелких сосудах за счёт их сужения, обострить чувствительность к боли. Если у человека уже имеются хронические заболевания суставов, нервной и сердечно-сосудистой системы, то признаки недомогания будут выражены у него ярче. У некоторых артериальное давление повышается или, наоборот, снижается относительно нормы. Также могут появиться головокружение и головная боль, ощущение давления в глазных яблоках. Врач Екатерина Кашух

Общие рекомендации медиков на период магнитных бурь такие:

не рекомендуется физически перегружаться, так как изменения в магнитном поле могут негативно повлиять на здоровье сердца и сосудов;

так как изменения в магнитном поле могут негативно повлиять на здоровье сердца и сосудов; важно меньше пользоваться телефонами и компьютерами, так как электромагнитные излучения могут вызвать головные боли и расстройства сна. Также следует ограничить время, проведённое за телевизором или другими источниками искусственного света, так как это может усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм;

и компьютерами, так как электромагнитные излучения могут вызвать головные боли и расстройства сна. Также следует ограничить время, проведённое за телевизором или другими источниками искусственного света, так как это может усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм; избегайте острых, жирных и тяжёлых блюд, употребляйте больше свежих фруктов, овощей, орехов и зелени. Также стоит увеличить потребление витаминов и минералов, чтобы укрепить иммунную систему и уменьшить возможность возникновения негативных последствий от магнитных бурь.

Как защититься от магнитных бурь

Для того чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит обратить внимание на свой образ жизни. Регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от вредных привычек и хороший сон помогут укрепить иммунитет и справиться с возможными негативными последствиями магнитных бурь.

Чтобы облегчить самочувствие в период магнитных бурь, полезно соблюдать режим сна (ночью спать не менее восьми часов), по возможности избегать переутомлений и стрессов, добавить прогулки на свежем воздухе перед сном. Также нужно соблюдать питьевой режим и полностью исключить алкоголь. Что касается еды, то специальной универсальной диеты, которая могла бы облегчить состояние во время магнитной бури, не существует. Сохраняется главный принцип правильного питания: оно должно быть разнообразным, с достаточным количеством белка, овощей и фруктов. Но объём еды нужно корректировать в зависимости от аппетита. Если в магнитную бурю самочувствие ухудшается и аппетит снижается, не нужно есть насильно — это точно не пойдёт на пользу. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух

Важно помнить о том, что забота о своём здоровье должна быть постоянной и комплексной. Не стоит ожидать моментов ухудшения самочувствия, чтобы начать принимать меры предосторожности. Следует по возможности избегать стрессовых ситуаций, поддерживать позитивный настрой и заниматься любимыми делами, которые помогут укрепить психологическое состояние. Кроме того, важно обращаться к специалистам и следить за своим здоровьем. Регулярные медицинские осмотры помогут выявить любые отклонения в работе организма и своевременно принять необходимые меры. Не стоит забывать, что здоровье — это главное богатство, которое надо беречь и ухаживать за ним каждый день.

Следуйте этим рекомендациям, и тогда вы сможете существенно снизить влияние магнитных бурь на своё здоровье. Помните о важности профилактики и заботьтесь о себе для сохранения крепкого здоровья на долгие годы.

Авторы Марина Суворова