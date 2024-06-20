Упавшие столбы и поваленные деревья: В Сети появились видео с адовым мегаштормом в Подмосковье

Жители столичного региона делятся в соцсетях видео с последствиями мощного мегашторма, который обрушился на Москву и область в четверг, 20 июня. Так, на улицах подмосковной Рузы стихия оставила упавшие столбы и дерево — кадры показал 360.ru.

Жители Подмосковья опубликовали кадры с последствиями мегашторма. Видео © Telegram / 360.ru / Московские новости

Тем временем сильный ветер с дождём сносит всё вокруг и в подмосковном Можайске. На одном из видео, снятом местным жителем из окна дома, деревья одно за другим падают прямо на его глазах. Сегодня синоптики обещают в столичном регионе мощные осадки с грозой, градом и сильным ветром.