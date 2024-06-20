ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 10:46
6063

Упавшие столбы и поваленные деревья: В Сети появились видео с адовым мегаштормом в Подмосковье

Жители Подмосковья опубликовали видео с последствиями мегашторма

Жители столичного региона делятся в соцсетях видео с последствиями мощного мегашторма, который обрушился на Москву и область в четверг, 20 июня. Так, на улицах подмосковной Рузы стихия оставила упавшие столбы и дерево — кадры показал 360.ru.

Жители Подмосковья опубликовали кадры с последствиями мегашторма. Видео © Telegram / 360.ru / Московские новости

Тем временем сильный ветер с дождём сносит всё вокруг и в подмосковном Можайске. На одном из видео, снятом местным жителем из окна дома, деревья одно за другим падают прямо на его глазах. Сегодня синоптики обещают в столичном регионе мощные осадки с грозой, градом и сильным ветром.

"Игра факторов": Синоптик оценил вероятность появления смерча в Москве 20 июня
"Игра факторов": Синоптик оценил вероятность появления смерча в Москве 20 июня

Напомним, 20 июня в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. При этом сообщалось, что на юге, востоке и юго-востоке Подмосковья есть большая вероятность появления смерчей. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей по возможности не выходить из дома. Градоначальник предупредил, что на столицу обрушится град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Обложка ©

Telegram / Московские новости

Никита Осипов
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров