Упавшие столбы и поваленные деревья: В Сети появились видео с адовым мегаштормом в Подмосковье
Жители Подмосковья опубликовали видео с последствиями мегашторма
Жители столичного региона делятся в соцсетях видео с последствиями мощного мегашторма, который обрушился на Москву и область в четверг, 20 июня. Так, на улицах подмосковной Рузы стихия оставила упавшие столбы и дерево — кадры показал 360.ru.
Жители Подмосковья опубликовали кадры с последствиями мегашторма. Видео © Telegram / 360.ru / Московские новости
Тем временем сильный ветер с дождём сносит всё вокруг и в подмосковном Можайске. На одном из видео, снятом местным жителем из окна дома, деревья одно за другим падают прямо на его глазах. Сегодня синоптики обещают в столичном регионе мощные осадки с грозой, градом и сильным ветром.
Напомним, 20 июня в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. При этом сообщалось, что на юге, востоке и юго-востоке Подмосковья есть большая вероятность появления смерчей. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей по возможности не выходить из дома. Градоначальник предупредил, что на столицу обрушится град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.
Telegram / Московские новости