"Игра факторов": Синоптик оценил вероятность появления смерча в Москве 20 июня

Предсказать с высокой точностью появление смерча очень трудно. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов. По его словам, это опасное природное явление может возникнуть в четверг, 20 июня, в Москве и Подмосковье с вероятностью в 10–20 процентов.

В Москве начался сильный ливень в четверг, 20 июня. Видео © 360.ru

"Для возникновения смерча нужен целый ряд факторов, в частности очень большие контрасты температуры, достигающие 10–15 градусов на фронтальном разделе", — объяснил специалист в беседе с 360.ru.

Шувалов добавил, что более высокая вероятность (30–40%) смерчей зафиксирована к северо-востоку от Москвы — в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодской.

По словам синоптика, 20 июня столицу и область накроют жуткие дожди и грозы. С 12:00 до 18:00 местами ожидается град и усиление ветра. А вот появление смерча трудно предсказать, так как это очень тонкая игра факторов, пояснил Шувалов.

Также метеоролог рассказал, что на столицу ранее уже обрушивались смерчи, это происходило в 1904 году. Потом о последствиях этого стихийного бедствия писал Владимир Гиляровский. В Подмосковье, уточнил Шувалов, смерчи происходили совсем недавно — в 1998 и 2012 годах. При этом самый разрушительный смерч (ивановский) был зафиксирован в 1984 году. Тогда бедствие унесло жизни 70 человек, также были огромные разрушения инфраструктуры.