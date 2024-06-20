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20 июня, 11:22
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"Будем жить как в Канзасе": В Москве и Подмосковье замечены первые смерчи

В Москве и Подмосковье замечены первые обещанные смерчи

В Москве и Подмосковье замечены первые обещанные смерчи: очевидцы сняли вихри на видео между Лобней и Шереметьево, около Зеленограда и в районе Лосино-Петровского.

"Будем жить как в Канзасе", — цитирует очевидицу 360.ru.

Видео © Telegram / Новости Москвы / 360.ru

"Игра факторов": Синоптик оценил вероятность появления смерча в Москве 20 июня
"Игра факторов": Синоптик оценил вероятность появления смерча в Москве 20 июня

Напомним, что Москву и Подмосковье с прошлой недели заливают ливни. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Однако это ещё не предел: на четверг, 20 июня, в столичном регионе синоптики обещали мегаливень и смерчи. Сильнейший дождь и ураган уже накрыл как столицу, так и область. Семь человек в Москве уже пострадали от разгула стихии. Один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт. Мэр столицы Сергей Собянин ранее попросил жителей города по возможности не выходить на улицу.

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Александра Вишнякова
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