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Регион
20 июня, 11:47
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Первая жертва "Эдгара": Мужчину насмерть придавило деревом во время урагана в Москве

Мужчину убило упавшим деревом во время урагана "Эдгар" на севере Москвы

Как минимум один человек погиб в результате мощного урагана в Москве. Как пишет SHOT, мужчину придавило деревом возле входа в парк "Дубки" на Ивановской улице. Откачать его не смогли.

Час в заточении: Спасён водитель, на авто которого рухнуло дерево во время адского урагана в Москве
Час в заточении: Спасён водитель, на авто которого рухнуло дерево во время адского урагана в Москве

К слову, Москву и Подмосковье ливни заливают ещё с прошлой недели. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Однако это ещё не предел: в четверг, 20 июня, на столичный регион обрушились мегаливень и смерч. Семь человек в Москве уже пострадали от разгула стихии. Один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт.

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Life.ru

Марина Калегина
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