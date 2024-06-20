Первая жертва "Эдгара": Мужчину насмерть придавило деревом во время урагана в Москве

Как минимум один человек погиб в результате мощного урагана в Москве. Как пишет SHOT , мужчину придавило деревом возле входа в парк "Дубки" на Ивановской улице. Откачать его не смогли.

К слову, Москву и Подмосковье ливни заливают ещё с прошлой недели. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Однако это ещё не предел: в четверг, 20 июня, на столичный регион обрушились мегаливень и смерч. Семь человек в Москве уже пострадали от разгула стихии. Один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт.